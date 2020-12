Eine der etwas versteckten Empfehlungen an die Bundesregierung ist: Vier Prozent der Gesamtausgaben in Krankenhäusern sollen in IT investiert werden. Jährlich fehlten dafür bislang 2,5 Milliarden Euro. Einmalig vier Milliarden Euro stehen ihnen 2021 aus dem Krankenhaus-Zukunfts-Gesetz zu. 30 Prozent davon kommt von den Ländern.