Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Bildrechte: dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unterzeichnet am Mittwoch in Hannover den neuen Traditionserlass für die Bundeswehr. Dieser ersetzt den Erlass aus dem Jahr 1982. Die Dienstvorschrift stellt für alle Truppenteile Verhaltensmaßregeln im Umgang mit der Geschichte dar.



"Der alte Traditionserlass hat mit der Erfahrung heutiger junger Soldaten kaum mehr was zu tun", sagte die Ministerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Modernisieren heißt auch, sich unseres Selbstverständnisses immer wieder aufs Neue zu vergewissern", fügte die Ministerin hinzu. Der zentrale Bezugspunkt sei die nunmehr 62 Jahre währende Geschichte der Bundeswehr.