Deutschlands Schulen bleiben voraussichtlich länger geschlossen als ursprünglich geplant. Das haben die Kultusminister der 16 Bundesländer in einer Schaltkonferenz beschlossen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin mitteilte. Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der unsicheren Datenlage durch die Feiertage müssten die derzeit geltenden Maßnahmen fortgeführt werden, heißt es in dem Beschluss. Ursprünglich war ein Lockdown für die Schulen lediglich bis Ende dieser Woche vorgesehen.

Drei-Stufen-Modell für Schulöffnungen

Für den Fall, dass die Situation in einzelnen Ländern Lockerungen an den Schulen erlauben sollte, sieht der KMK-Beschluss die Wiederaufnahme des Schulbetrieb anhand eines Stufenplans vor. Laut dieses Drei-Stufen-Modells sollten zunächst die jüngeren Jahrgänge der Stufen 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren. Alle übrigen Klassenstufen sollten weiterhin im sogenannten Distanzunterricht betreut werden.