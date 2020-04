Kultusminister Jeder Schüler soll vor Sommerferien in Schule zurück

Trotz Corona-Beschränkungen sollen alle Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise in die Schulen zurückkehren können. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel in einem Konzept vor.

Der Schulbesuch solle zumindest tage- oder wochenweise möglich werden, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, nach Beratungen am Dienstag in Mainz. Die Kultusminister der Länder hätten sich darauf geeinigt, dass beide Lernformen – digitaler und Präsenzunterricht – eng miteinander verzahnt werden sollten. Dazu seien konkrete Empfehlungen in den einzelnen Ländern geplant.

Kein regulärer Schulbetrieb

Stefanie Hubig, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz, hat das Rahmenkonzept der Kultusministerkonferenz am Dienstag vorgestellt. Bildrechte: dpa Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig schloss zugleich eine rasche Rückkehr zur Normalität im Schulbetrieb aus. Die KMK sei sich einig, dass vor den Sommerferien kein regulärer Unterricht für die rund elf Millionen Schüler in Deutschland stattfinden könne. Regulärer Unterricht sei nach jetzigem Stand wegen des geltenden Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich.

Wie Hubig weiter mitteilte, sollen Angehörige von Risikogruppen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das gelte für Schüler ebenso wie Lehrer. Betont wurde auch, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf mit digitaler Technik ausgestattet werden sollten.

Regierungschefs und Kanzlerin beraten am Donnerstag

"Wir haben unseren Auftrag jetzt erfüllt", sagte die SPD-Politikerin Hubig mit Blick auf ein gemeinsames Rahmenkonzept der Kultusminister für die Wiederaufnahme des Unterrichts. Die Vorschläge sollen nun den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Merkel unterbreitet werden.

Angehende Abiturienten am Gymnasium Dresden Klotzsche dürfen seit der vergangenen Woche mit Sicherheitsabstand zurück ins Klassenzimmer. Bildrechte: dpa Für weitere Schritte der Schulöffnung werde maßgeblich sein, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln werde, sagte Hubig. Alle Länder hätten Hygienepläne für die Schulen aufgestellt, die klärten, wie es mit Pausen, dem Schulbusverkehr und dem Umgang mit kleineren Gruppen weitergehen kann.



Am Donnerstag will Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten erneut über die Corona-Krise beraten.

Appell an Kultusminister: Sicherheit hat Vorrang

Angesichts der Vorschläge der Kultusminister haben Bildungsverbände "Sicherheit und Sorgfalt vor Schnelligkeit" angemahnt. Es dürfe keinen Wettbewerb geben, wer zuerst öffnet, appellierten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung sowie der Bundeselternrat.

Vor Ort müsse eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden. Vor der Öffnung müssten Gesundheitsschutz, Pädagogik und Organisation des Schulwegs abgestimmt werden, hieß es in dem gemeinsamen Appell.

Abschlussklassen vielerorts schon in Schulen

Schon in der vergangenen Woche waren nach und nach etwa in der Hälfte der Bundesländer wieder erste Schüler an die Schulen zurückgekehrt. Seit dem 20. April kehren in Sachsen die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen an ihre Schulen zurück. Deren Prüfungen sollen auch stattfinden und die Abschlüsse anerkannt werden. Thüringen hat am Montag (27. April) nachgezogen und Sachsen-Anhalt will seine Schulen am Donnerstag (30. April) wieder für Abschlussjahrgänge öffnen. Die Planungen der meisten Bundesländer sehen eine weitere teilweise Schulöffnung ab 4. Mai vor.

Marco Tullner, Bildungsminister Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Sachsen-Anhalt sollen bis Pfingsten alle Klassenstufen für mindestens einen Tag in der Schule gewesen sein. Das kündigte Bildungsminister Marco Tullner am Dienstag an. Der CDU-Politiker sagte, dass alle Schüler bis zum Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können. Die Kinder sollten abwechselnd Präsenz- und Fernunterricht haben, um Hygienevorschriften einhalten zu können.