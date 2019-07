In der Debatte um das Verbot von Mikroplastikgranulat auf Kunstrasenplätzen versucht das Bundesumweltministerium zu beruhigen. Ein Verbot ab 2022 durch die EU-Kommission, wie am Wochenende durch Innenminister Seehofer dargestellt, stehe noch gar nicht fest, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums.

Das Bundesumweltministerium arbeitet nach eigenen Angaben auch an einer Empfehlung für umweltfreundlichen Kunstrasen, an der sich Kommunen und Gemeinden orientieren können.

Bundessportminister Seehofer hatte die geplante EU-Richtlinie zum Verbot von Gummigranulat in einem Interview in der "Welt am Sonntag" angesprochen. Dort sagte er: "Als Sportminister werbe ich für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports. Viele Tausend Sportanlagen in deutschen Kommunen wären sonst von der Schließung bedroht."