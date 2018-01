Zu Krawallen oder Ausschreitungen ist es nach Angaben der Polizei bislang nicht gekommen. Die Demonstration durch die Kölner Innenstadt verlief aber in angespannter Atmosphäre. Immer wieder stoppte die Polizei den Protestzug. Am frühen Nachmittag löste sie ihn schließlich nach fünf Stunden vorzeitig auf.



Eine Polizeisprecherin sagte, Grund seien Verstöße gegen Auflagen und das Versammlungsrecht gewesen. Zahlreiche Demonstranten hatten Fahnen der kurdischen PKK und Bilder des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan gezeigt. Das Zeigen der PKK-Symbole und der Öcalan-Bilder ist in Deutschland untersagt und strafbar.



Polizeibeamte gingen immer wieder in den Demonstrationszug, stellten Fahnen sicher und nahmen Personalien auf. Ihren Angaben zufolge wurde kistenweise verbotenes Material sichergestellt. Zwei Menschen seien in Gewahrsam genommen worden. Sie hätten die Demonstranten vom Straßenrand aus immer wieder mit Fahnen-Nachschub versorgt.