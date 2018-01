Österreichs neuer Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zu seinem Antrittsbesuch in Berlin begrüßt worden. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel empfing den Regierungschef des südlichen Nachbarlandes am Mittwoch vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.

Bei dem anschließenden Gespräch der beiden Regierungschefs standen auch die Flüchtlingspolitik und die Zukunft der Europäischen Union im Mittelpunkt. Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Präsidentschaft. Merkel sagte nach dem Treffen mit dem 31-Jährigen, sie sehe eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit mit dem neuen österreichischen Bundeskanzler. Es gebe wenig Trennendes in den Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich. Man werde die neue Regierung in Wien an ihren Taten messen.

Nur wenig Trennendes in der Flüchtlingspolitik

Einigkeit besteht zwischen den beiden auch in den wesentlichen Punkten der Flüchtlingspolitik. Beide wollen die illegale Migration in die EU reduzieren, indem die Außengrenze der Europäischen Union gestärkt werde und man Fluchtursachen vor Ort bekämpfe.

Unterschiedliche Auffassungen vertreten die beiden Regierungschefs lediglich in Bezug auf Flüchtlingsquoten innerhalb der Europäischen Union. Wenn der Schutz der Außengrenze nicht ausreichend funktioniere, so Merkel, "dann kann es nicht sein aus meiner Sicht, dass es Länder gibt, die sagen, an einer europäischen Solidarität beteiligen wir uns nicht". Kurz hingegen hat sich hinter Länder wie Polen oder Ungarn gestellt, die eine Umverteilung von Geflüchteten in der EU nach festgelegten Quoten ablehnen.



Österreich fährt in der Asylfrage einen deutlich härteren Kurs als Deutschland. Kurz hatte schon als Außenminister Merkels "Willkommenspolitik" scharf kritisiert. Sein jetziger Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtsliberalen FPÖ hatte die deutsche Regierungschefin wegen ihrer großzügigen Flüchtlingspolitik 2016 sogar als "gefährlichste Frau Europas" bezeichnet.

Einigkeit in EU-Fragen

Merkel begrüßt Kurz vor ihrem Berliner Amtssitz. Bildrechte: dpa In EU-Fragen demonstrierten Kurz und Merkel Einigkeit. Beide wollen ihre Positionen vor den anstehenden Finanzverhandlungen der Gemeinschaft eng miteinander und mit anderen Nettozahlern abstimmen - also den Ländern, die mehr in den EU-Haushalt einzahlen als sie aus ihm erhalten. Kurz mahnte wie Merkel, dass die EU-Regierungen in der Debatte, wer die britischen Beiträge nach einem Brexit übernehmen solle, auch an Einsparungen und mehr Effizienz im EU-Haushalt denken müsse.



Kurz, der zugleich Chef der CDU-Schwesterpartei im Europaparlament ÖVP ist, steht seit Dezember an der Spitze einer rechtskonservativen Regierung von ÖVP und FPÖ in Wien. Seine ersten Auslandsreisen führten den 31-Jährigen zur EU-Spitze nach Brüssel und zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.