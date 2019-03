Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer plant ein Förderprogramm für private Ladestationen für Elektroautos. Wie er der "Bild am Sonntag" sagte, wird dafür "sofort eine Milliarde Euro" benötigt. Das müsse sich auch im Bundeshaushalt abbilden. "Wir wollen für die Bürger Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern", sagte der CSU-Politiker.

Laut Verkehrsministerium laden Besitzer ihr E-Auto zwischen 75 und 85 Prozent zu Hause oder am Arbeitsplatz. Deshalb solle der Start bei privaten Ladesäulen auch bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen.

Die mangelnde Zahl an Ladestationen gilt als einer der Hauptgründe, warum sich Elektroautos in Deutschland bisher nicht durchsetzen konnten. Allerdings sind diese nötig, um die Klimaziele im Verkehr bis 2030 zu erreichen. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gab es Ende 2018 insgesamt mehr als 16.100 Ladepunkte in Deutschland.