Die Bundesländer lehnen Pläne des Bundes ab, den Anteil an den laufenden Flüchtlingskosten zu reduzieren. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sagte am Donnerstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, man wolle unverzüglich mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einem Kompromiss suchen. Sollte dieses Gespräch ohne Ergebnis bleiben, würden die Länder eine Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu dieser Thematik anstreben, erklärte der SPD-Politiker.