Belastung Bundesländer wollen Radon-Vorsorgegebiete ausweisen

Hauptinhalt

Bis Ende des Jahres wollen die Bundesländer Gebiete ausweisen, in denen eine erhöhte Belastung mit dem Edelgas Radon möglich ist. In der norddeutschen Tiefebene sind die Konzentrationen meist niedrig, während sie in den meisten Mittelgebirgen höher liegen.