In dem Beschluss der Länderkammer heißt es, die Praxis habe gezeigt, dass die Opfer politischer Verfolgung immer noch neue Anträge auf Rehabilitierung stellten. Das Bedürfnis nach Ausgleich des erlittenen Unrechts bestehe weiterhin.

Allein in Thüringen habe es 2016 noch knapp 500 Anträge gegeben, heißt es weiter. Viele Opfer seien erst mit großem zeitlichem Abstand in der Lage, über das Erlebte zu sprechen . Die Bundesregierung müsse daher die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufhebung der Antragsfristen schaffen.

Nach dem Willen der Bundesländer soll auch die Stasi-Überprüfung unbefristet möglich sein. Das Interesse an der Aufklärung von Stasi-Verstrickungen wichtiger Funktionsträger dauere an, heißt es in der Begründung. Es geht dabei um eine mögliche Verwicklung von Regierungsmitgliedern, Abgeordneten und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes als hauptamtliche oder inoffizielle Stasi-Mitarbeiter.



Das Heft des Handelns ist damit beim Bundestag. Er kann jetzt das sogenannte SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und das Stasi-Unterlagengesetz ändern.