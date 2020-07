Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) möchte anders als Innenminister Horst Seehofer (CSU) an der Studie zu Rassismus bei der Polizei festhalten.

Die Studie war von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz in einem Bericht über Deutschland empfohlen worden. Zunächst hatten beide Ministerien Zustimmung signalisiert.



Am Wochenende hatte das zuständige Bundesinnenministerium sich dann überraschend dagegen ausgesprochen. Seehofers Begründung: Racial Profiling sei in der polizeilichen Praxis verboten. "Insbesondere Personenkontrollen müssen diskriminierungsfrei erfolgen." Weder Gesetze noch Vorschriften erlaubten eine Ungleichbehandlung von Personen. Entsprechende Vorkommnisse seien absolute Ausnahmefälle.