Das sorgt bei den rund 260 betroffenen Beschäftigten für Unmut. Sie kritisierten im August in einem offenen Brief die Entscheidungsfindung. Darin heißt es: "Am 28.07. mussten wir dann aus der Sächsischen Zeitung erfahren, dass die Standortwahl scheinbar seit längerem, insbesondere in Bischofswerda bekannt war und durch Sie, Herr Ministerpräsident Kretschmer, forciert wurde, um vor allem den ländlichen Raum zu stärken."