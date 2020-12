Iffländer meint: Die betreffenden zwei Verbünde hätten jeweils für sich S-Bahn-Ersatz gespielt - bis zur Tarifgrenze bei Riesa. Es sind die Landräte, die in Sachsen die Verkehrsverbünde verantworten - und das weiter wollen. Warum, das erklärt Iffländer von Pro Bahn so: "Ganz einfach: Das Modell gibt ihnen Macht. Also: Wenn man eben das Geld in seiner Region so verteilen kann, wie man möchte."