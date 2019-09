Der Deutsche Landkreistag kommt am Mittwoch in Merseburg in Sachsen-Anhalt zu seiner Jahrestagung zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr eine Kommission zu dem Thema ins Leben gerufen. Der Landkreis will nun die Ergebnisse der Kommission erörtern.