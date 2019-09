Walter-Borjans und Esken forderten eine aktive Verteilungspolitik und ein "Jahrzehnt der kommunalen Investitionen". Mehrere Lacher ernteten Ralf Stegner und Gesine Schwan - etwa für Stegners Eingeständnis, ihm sei "ein bisschen weich in den Knien". Er forderte für die SPD ein klares Profil als "linke Volkspartei". Schwan sah die SPD in einer "existenziellen Krise". Es komme nun darauf an, die Partei wieder glaubwürdig zu machen.

Auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen stellen sie sich der Basis vor. Am 11. September findet ein Treffen in Erfurt statt, am 10. Oktober in Dresden. Die letzte Regionalkonferenz ist am 12. Oktober in München. Danach folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Erhält niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichwahl. Anfang Dezember soll ein Parteitag die oder den Sieger offiziell wählen.