Frank Steger, der die Berliner Beratungsstelle leitet, sieht darin eine Chance: "Das hilft in jedem Fall, weil man eine Struktur in den Alltag bekommt. Man wird wieder gebraucht. Man hat mit den Kollegen wieder soziale Kontakte. Das hat nichts zu tun mit einer Kurzzeitmaßnahme wie den Ein-Euro-Jobs, die nur ein halbes oder dreiviertel Jahr gehen."

In der Opposition gibt es grundsätzlich Zustimmung, aber Kritik an Details. FDP-Politiker Pascal Kober meint: Um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sei wichtiger, dass junge Menschen ihren Schulabschuss machen: "So erscheint es dann am Ende doch so, dass hier für viel Geld ein neues Instrument geschaffen worden ist, das vielleicht am Ende nur dazu dient, die Statistiken zu schönen über die nächste Wahl hinweg."