Linken-Chefin Katja Kipping erklärte per Tweet: "Mit Laschet hat die CDU nun einen neuen Parteivorsitzenden, aber noch lange keinen Kanzlerkandidaten. Egal, wer dann das Rennen um CDU-Kanzlerkandidatur gewinnt, die CDU wird nicht bereit sein, die Weichen so stellen, dass wir gerecht aus der Krise kommen." Der Fraktionschef der Partei im Bundestag, Dietmar Bartsch, befand es als gut, "dass sich eine Verwässerung nach rechts in der Union nicht durchgesetzt hat".