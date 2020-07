Rechtsextremismus Situation der Sorben hat sich entspannt

Mittagsruhe in Bautzen. Überall in der Stadt stehen die Straßenschilder doppelt: einmal auf Deutsch, einmal auf Sorbisch. Auch am Postplatz, wo Dawid Statnik arbeitet. Statnik ist Vorsitzender der Domowina, des Bundes Lausitzer Sorben. In der Allgemeinheit seien die als fester Teil der Gesellschaft anerkannt, betont er.

Zweisprachiges Straßenschild in Bautzen. Bildrechte: Christine Reißing/MDR Dennoch habe die Lausitz ein Problem mit einem recht starken Rechtsradikalismus: "Gerade in Bautzen sieht man das an unterschiedlichen Schmierereien. Man sieht das an unterschiedlichen Gruppierungen, die hier auch präsent sind, die auch vor Ort sind. Das sieht man auch an den politischen Ergebnissen, leider Gottes." Statnik denkt, dass das auch immer wieder zu Konflikten führe.

Statistik: Kaum Übergriffe

Auf MDR-AKTUELL-Anfrage teilt das Landeskriminalamt zu Übergriffen auf Sorben mit: 2020 und 2019 gab es je zwei, 2018 zehn, 2017 eine Straftat. Dabei geht es um Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Dawid Statnik Bildrechte: MDR/Christine Reißing Die Anzahl scheint gering. Gerade Jugendliche zeigten mögliche Straftaten aber nicht an, aus Angst oder Scham, vermutet Dawid Statntik vom Domowina-Verband. In dem Alter kämen die meisten Übergriffe auf sorbische Menschen vor. Auch er habe früher rennen müssen, um nicht verprügelt zu werden.



Die aktuelle Situation ist Statnik zufolge sicherlich nicht vergleichbar mit den Übergriffen von 2014. Allerdings: "Die Dunkelziffer, der Alltagsrassismus ist damit nicht gemeint. Die Statistik spiegelt ja wirklich nur die Straftaten wider."

Zu wenige Anzeigen?