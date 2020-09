Nach Lauterbachs Forderung Warum nicht alle Krankenkassen Grippeschutzimpfungen übernehmen

Die Barmer hat ihren Kurs gewechselt und zahlt seit Januar all ihren Versicherten die Grippeschutzimpfung: "Es ist natürlich so, dass sich auch die wissenschaftlichen Einschätzungen bei uns in der Versorgungsforschung weiterentwickeln. Und darüber hinaus sind wir natürlich bestrebt, den Service und die Leistung für unsere Versicherten zu verbessern."