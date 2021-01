Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vor der Illusion gewarnt, "dass wir in der Corona-Pandemie das Wichtigste schon hinter uns hätten". Lauterbach sagte am Mittwoch im Radioprogramm von MDR AKTUELL: "Die nächsten zwei Monate werden am schwersten sein." Wenn man jetzt zu früh aus dem Lockdown herausgehe, etwa am 1. Februar, würden die Infektionszahlen sofort wieder steigen.