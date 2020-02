Neben unfairen Handelsbedingungen wird es auch um Billigpreise gehen, etwa bei Obst, Gemüse und Fleisch : Wenn 100 Gramm Hähnchenschenkelfleisch 15 Cent kosteten, kritisiert Klöckner, erziehe der Handel auch die Verbraucher. Die gewöhnten sich an die niedrigen Preise. Die Auswirkungen für die Erzeuger: Einerseits würden an sie hohe Qualitätsanforderungen gestellt, andererseits bekämen sie nicht das Geld, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können.

Um gegen unfaire Handelsbedingungen vorzugehen, will Klöckner eine entsprechende EU-Richtlinie eins zu eins in deutsches Recht umsetzen. Künftig soll es zum Beispiel verboten sein, dass Supermärkte kurzfristig eine bestellte Lieferung von verderblicher Ware stornieren.

"Unsere Vertragspartner auf Seiten des Handels sind ja in erster Linie Unternehmen wie Molkereien, Schlachtunternehmen, aber auch große Industrieunternehmen", erklärt Rausch. "Mit den Landwirten selbst haben wir nur in wenigen Fällen direkte Vertragsbeziehungen."

Der BVLH hat zusammen mit dem Handelsverband einen Brief an Klöckner geschrieben. Der Handel habe die bestehenden strukturellen Probleme in der Landwirtschaft nicht verursacht, heißt es darin. Zudem weist er den Vorwurf zurück, Landwirte mit Dumpingpreisen unter Druck zu setzen. Diese litten unter den Folgen von Überkapazitäten und Entwicklungen auf den Weltmärkten.

Die Richtlinie lasse dem Handel zu viel Spielraum – Landwirte müssten beispielsweise dafür zahlen, dass ihre Produkte von den Supermärkten gelistet werden.



"Aus meiner Sicht ist die Marktmacht so hoch, dass die Landwirte gezwungen sind, auch solche Bedingungen zu akzeptieren, und deswegen sollte Frau Klöckner prüfen, ob nicht noch weitere unfaire Handelspraktiken grundsätzlich verboten werden müssen", so Dröge.



Vor dem Treffen am Montag kündigten die Umweltorganisation Greenpeace und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft eine gemeinsame Protestaktion an. Die Bundesregierung, so die Forderung, müsse die Rahmenbedingungen für eine klimaschonende und tierschutz-konforme Haltung schaffen, mit fairen Preisen für Erzeuger.