Kleidung ist in Deutschland bei vielen Modeketten bereits für sehr wenig Geld zu haben. (Archivbild)

Kleidung ist in Deutschland bei vielen Modeketten bereits für sehr wenig Geld zu haben. (Archivbild)

Kleidung ist in Deutschland bei vielen Modeketten bereits für sehr wenig Geld zu haben. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Klimaschutz und globale Gerechtigkeit Deutsche sollen mehr Geld für Kleidung und Essen ausgeben

Hauptinhalt

Die Bürger in Deutschland sollen qualitativ hochwertigere Bekleidung und Lebensmittel kaufen. Das mahnen die Bundesminister der Ressorts Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklung an. Die Konsumenten könnten so etwas für die Umwelt, den Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen weltweit tun.