Die Pläne sehen vor, eine zentrale Datenbank zu Keimfunden einzurichten. Damit sollen Rückrufe beschleunigt werden. Außerdem würden die Lieferlisten den Behörden in Zukunft innerhalb einer Frist elektronisch übermittelt werden müssen, hieß es nach dem Treffen von mehreren Ministern. Diese Vorgaben würden verhindern sollen, dass Unterlagen in Büroschubladen zusammengesucht oder in Schuhkartons bei den Behörden abgegeben würden.