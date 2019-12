Die meisten Ämter leiden unter massiver Personalnot, sodass kaum eines die gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Kontrollbesuche durchführen kann. Diese Routinekontrollen sollen in regelmäßigen Abständen erfolgen – umso häufiger je höher das Risiko eingeschätzt wird. Foodwatch sprach mit Blick auf die Ergebnisse der Untersuchung von einem "handfesten politischen Skandal". "Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die einen harten Job machen, werden von der Politik im Stich gelassen", erklärte Geschäftsführer Martin Rücker. Er sagte, dass der Personalmangel auf die Sparpolitik der Gemeinden zurückzuführen sei und forderte, den politischen Einfluss auf die Lebensmittelkotrollämter zu stoppen. "Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dürfen nicht von der Kassenlage oder von politisch motivierten Haushaltsentscheidungen in Ländern oder Gemeinden abhängig sein."

Zudem fordert Foodwatch eine umfassende Strukturreform in der Lebensmittelkontrolle von allen Bundesländern. In jeden Land müsse es eine einzelne und unabhängige Stelle und nicht unzählige kommunale Behörden geben. Deren finanzielle Ausstattung müsse per gesetzlicher Festlegung allein an den Zielen des Verbraucherschutzes ausgerichtet werden.



Foodwatch regte des Weiteren an, sämliche Kontrollergebnisse der Ämter öffentlich zugänglich zu machen. Das sei die beste Motivation für die Lebensmittelunternehmen, sich täglich an die lebensmittelrechtlichen Vorgaben zu halten. Das zeigten auch die positiven Erfahrungen aus Dänemark, Norwegen und Wales. Dort sei seit der Veröffentlichung sämtlicher Ergebnisse die Zahl der beanstandeten Lebensmittelberiebe deutlich zurückgegangen.