Reinhild Benning, Referentin für Landwirtschaft und Tierhaltung bei der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch, stellt diese Grundstruktur der Lebensmittelüberwachung im Interview mit MDR AKTUELL in Frage. Sie hält es für problematisch, dass die Zuständigkeit in den Händen der Länder liegt und kritisiert, dass sich die Industrie zu einem Großteil selbst kontrollieren dürfe.

Als Beispiel für das Versagen des Systems führt Benning die anhaltend hohe Belastung von Masthähnchen mit dem Campylobacter-Bakterium an. In einer Mitteilung des BVL wird eingeräumt, dass neu eingeführte Grenzwerte keinen Erfolg gebracht haben. Knapp die Hälfte der Proben ist den Angaben zufolge mit dem Keim belastet. Für Germanwatch ein unhaltbarer Zustand. Die Organisation fordert die namentliche Veröffentlichung von "Keim-Fleisch-Schlachthöfen" und Standards auf Bundesebene.

Campylobacter ist sehr ansteckend und in Deutschland meldepflichtig. Das Bakterium löst zum Teil heftige Durchfallerkrankungen aus. Jedes Jahr infizieren sich in Deutschland 70.000 Menschen mit Campylobacter – hauptsächlich durch den Verzehr von Geflügelfleisch. Bildrechte: imago/Science Photo Library

Den Grund für dieses Qualitätsproblem sieht Benning vor allem bei der Produktion für einen globalisierten Markt.

Die Lebensmittelindustrie hat sich für den Weltmarkt entschieden, und der Weltmarkt zahlt nicht für deutsche Standards. Reinhild Benning Germanwatch

Ein Teil der Tiere aus der Lebensmittelproduktion gehe immer in den Export, sagt Benning. Je billiger das Tier produziert worden sei, desto höher sei der Exportgewinn. Veterinäre hätten oft nur noch einen Bruchteil von Sekunden für die Kontrolle. Und das seien dann auch eher Inaugenscheinnahmen als Probenentnahmen, erklärt die Verbraucherschützerin.

Der Lebensmittelverband lässt diese Kritik nicht gelten. Geschäftsführer Marcus Girnau sieht keinen Zusammenhang zwischen Produktionsbedingungen und der Zunahme von Lebensmittelwarnungen. Bei den Rückrufen auf lebensmittelwarnung.de gehe es oft ja gar nicht um eine grundsätzliche gesundheitliche Gefährdung, sondern um kleinere Produktionsfehler.

Sieht man sich genau an, aus welchen Gründen Lebensmittel zurückgerufen werden, ist diese These nicht haltbar. Mehr als die Hälfte der Warnungen 2019 bezog sich auf Verunreinigungen, Gifte oder Keime. Beim Rest ging es um Materialfehler, Splitter, fehlerhafte Kennzeichnungen und Ähnliches. Und für Allergiker oder sensible Personen können auch Spuren nicht bzw. falsch gekennzeichneter Inhaltsstoffe tödlich enden.

Nach dem Debakel rund um die Wilke-Wurst standen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern unter Zugzwang. Ende Oktober stellte Klöckner Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensmittelkontrollen vor. Ein zentraler Punkt ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auf Basis einer digitalen Infrastruktur und einer zentralen Datenbank. Außerdem sollen Unternehmen künftig zu digitalen Lieferlisten verpflichtet werden können. Dazu ist nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums bereits die nötige gesetzliche Änderung auf den Weg gebracht worden.

Neue EU-Verordnung für Lebensmittel- und Futterkontrolle

Am 14. Dezember ist die EU-Kontroll-Verordnung (VO (EU) 2017/625) in Kraft getreten, die amtliche Kontrollen von Lebensmitteln und Futtermitteln neu und strenger regelt. So soll in Zukunft eine weitgehend lückenlose Kontrolle der Lebensmittelversorgungskette vom Acker oder Stall bis zum Verzehr gewährleistet sein.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Schutz vor Lebensmittelkriminalität. Kontrollen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher stärker als bisher vor minderwertigen oder verfälschten Nahrungsmitteln schützen und illegalen Praktiken auf die Spur kommen. Geschützt werden sollen auch sogenannte Whistleblower, die auf Missstände in Unternehmen hinweisen.

Auch der Tierschutz und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sollen mit der neuen Verordnung verbessert werden. Gleichzeitig werden bestehende Rechtsvorschriften harmonisiert und erweitert.

Eine zentrale Forderung von Verbraucherschützern wie Foodwatch oder Verbraucherzentrale Bundesverband sind politisch unabhängige Landesanstalten für Lebensmittelüberwachung in jedem Bundesland. In Bayern ist diese Forderung bereits Realität geworden. Seit Januar 2018 gibt es dort die "Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen" (KBLV). Sie ist für die Kontrolle von überregional tätigen und sogenannten komplexen Betrieben – also Betriebe, für deren Kontrolle besonderes Fachwissen nötig ist – bayernweit zuständig. Außerdem kümmert sie sich um Kontrollen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, die kein eigenes Veterinäramt haben. Im Einsatz sind sogenannte interdisziplinäre Kontrolleinheiten.

Eine solche Struktur plant offenbar auch der Freistaat Sachsen. Das Verbraucherschutzministerium teilte MDR AKTUELL mit:

Mit dem Doppelhaushalt 2019/20 hat Sachsen ebenfalls Stellen für eine derartige interdisziplinäre Kontrolleinheit geschaffen, diese befindet sich derzeit im Aufbau. Zukünftig soll die interdisziplinäre Kontrolleinheit für landkreisübergreifende Schwerpunktüberwachungen von komplexen Unternehmensstrukturen zuständig sein. Somit können zukünftig nicht nur in Krisenfällen die kommunalen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter personell als auch mit breiteren fachlichen Kompetenzen unterstützt werden. (...) Die interdisziplinäre Kontrolleinheit ist an der obersten Landesbehörde, dem SMS, angesiedelt und agiert unabhängig von lokalen Interessenkonflikten. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Um Interessenkonflikte zwischen Wirtschaft und Verbraucherschutz auf kommunaler Ebene zu vermeiden, gibt es nach Angaben des sächsischen Ministeriums nach einer gewissen Zeit eine Rotation des Kontrollpersonals.

Wie es weiter geht mit der Reform der Lebensmittelüberwachung, wird ein Stück weit auch vom Ausgang des Streits über die Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVVRüb) abhängen.

Diese Verwaltungsvorschrift regelt unter anderem die Kontrollfrequenzen für die verbindlichen Routinekontrollen zu den Risikoklassen. Bislang sind Kontrollhäufigkeiten von höchstens täglich bis mindestens alle drei Jahre einzuhalten. Künftig soll das jedes Land selbst festlegen. Als Spanne wird wöchentlich bis längstens dreijährlich genannt, zusätzliche anlassbezogene Kontrollen sind möglich.

Der Referentenentwurf aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium dazu hat bereits im Frühjahr für Furore bei Verbraucherschützern gesorgt. Inzwischen gibt es einen neuen Entwurf, den Foodwatch veröffentlicht hat.

Foodwatch beklagt, durch die geplante Änderung gäbe es zum Beispiel bei einem Unternehmen wie dem Wursthersteller Wilke weniger vorgeschriebene Pflichtkontrollen als bisher. Der Vorwurf: Ministerin Klöckner wolle die Kontrollhäufigkeit dem Personalmangel anpassen. Die Organisation veröffentlichte dazu eine Gegenüberstellung zu bisherigen und künftig geplanten Kontrollhäufigkeiten. Martin Rücker von Foodwatch forderte die Landwirtschaftsministerin auf, die Pläne zu stoppen. Gegebenenfalls müsse der Bundesrat seine Zustimmung verweigern.

Klöckners Ministerium weist diesen Vorwurf zurück. Künftig würden Problembetriebe häufiger kontrolliert, heißt es. Eine Ministeriumssprecherin sagte, in den Beratungen über die Reform hätten die beteiligten Bundesländer bei der Einstufung von Betrieben das Verhalten des Unternehmers, die Eigenkontrollen des Unternehmens und ihr Hygienemanagement stärker gewichten wollen. Sie hätten "in Problembetrieben den Überwachungsdruck erhöhen" wollen. Das sei in der Neufassung der Verwaltungsvorschrift umgesetzt worden.