Als vor einigen Wochen Tausende Bauern in ganz Deutschland mit Traktoren unterwegs waren, um gegen immer striktere Umweltauflagen und Dumpingpreise zu protestieren, war auch Michael Kaiser aus Thüringen dabei. Der Landwirt aus Branchewinda bei Arnstadt ist Geschäftsführer der dortigen landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft. Die betreibt unter anderem Ackerbau, hat eine Milchviehanlage und eine Schweinemast. Doch auch sie hat zu kämpfen, um wirtschaftlich zu bleiben. Als Beispiel nennt Michael Kaiser den Preis, den sie von den Molkereien für einen Liter Milch bekommen: "Wir haben in diesem Monat 35 Cent pro Liter ausgezahlt bekommen. Um nachhaltig Milch produzieren zu können, müssten aber Milchpreise über 45 Cent pro Liter Milch beim Erzeuger ankommen." Doch wie soll das gehen, wenn es einen Liter H-Milch für nur 69 Cent zu kaufen gibt?

Stichprobe in mehreren Ländern

Wie deutsche Supermärkte mit Discounter mithalten wollen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei Aldi kostete dieser Warenkorb 11,54 Euro. Bei Rewe bezahlten sie nur ein paar Cent mehr: 12,08 Euro. Bis auf Abweichungen beim Preis für Fleisch und Butter kosteten die Lebensmittel aus dem Supermarkt, die übrigens alles Eigenmarken waren, genauso viel wie beim Discounter. Diese Eigenmarken sind Teil einer Strategie von Supermärkten, um es im Preiskampf mit den Discountern aufnehmen zu können, wie Jun.-Prof. Dr. Erik Maier von der Handelshochschule Leipzig (HLL): "Sie wollen damit eine Verschiebung der Preiswahrnehmung erreichen, sodass der Kunde denkt, der Konsum- oder Rewe-Markt ist ja gar nicht so teuer, weil ich da ja auch meine günstigen Produkte bekomme."

Was in Frankreich teurer ist

In Frankreich kauften die Reporterin Strasbourg ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In anderen europäischen Ländern sind die Unterschiede zwischen Discountern und Supermärkten größer. Der nächste Testeinkauf führte die Umschau-Reporter nach Frankreich. Sie kauften bei Aldi und im Supermarkt Auchan ein. Bei ersterem zahlten sie 14,65 Euro. Bei letzterem kostete der Warenkorb 17,45 Euro. Beide Einkäufe waren teurer als in Deutschland. Vor allem Milch- und Fleischprodukte kosteten mehr. Das liegt vor allem an einem Gesetz, das seit Anfang 2019 bei unseren Nachbarn gilt und Rabattaktionen beschränkt sowie Mindestverkaufspreise festlegt.

Lebensmittelpreise in Frankreich Das französische Lebensmittelgesetz legt unter anderem fest, dass Produkte mindestens zehn Prozent über dem Einkaufspreis zu verkaufen sind. Aktionspreise dürfen nicht mehr als ein Drittel herabgesetzt werden. Rund ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes kritisieren unter anderem die Bauernverbände, dass davon nicht die Erzeuger sondern der Handel profitiere.

Einkaufen in Österreich

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die nächste Teststation war Kufstein in Österreich. Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt kauften die Umschau-Reporter bei Hofer (dem österreichischen Aldi) und bei der Supermarktkette Billa ein. Im Discounter zahlten sie 14,11 Euro. Im Supermarkt 15,38 Euro. Beide Warenkörbe waren teurer als die in Deutschland, aber immer noch günstiger als die in Frankreich.

Teures Mehl in Tschechien

Liberec Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch bei unseren Nachbarn im Osten kauften sie ein. In Tschechien waren sie in Liberec bei Lidl und bei Billa. Bei dem einen bezahlten sie 12,69 Euro. Bei dem anderen 15,08



Euro. Die Preise liegen unter den deutschen, entsprechen aber ungefähr denen von Österreich. Auffallend war hier der hohe Preis für Mehl bei Billa: 1,43 Euro. Das ist drei Mal teurer als bei allen getesteten Märkten.

Polen ist am billigsten