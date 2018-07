Mit einer Art Schichtdienst will die SPD wieder stärker an Bundestagssitzungen teilnehmen. Das geht aus einer Vorlage der Parlamentarischen Geschäftsführerin Dagmar Ziegler hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte der "Spiegel" über die Pläne berichtet.

Plenumsarbeit im "Schichtwechsel"

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Bildrechte: dpa Die SPD-Fraktion aus 153 Volksvertretern soll auf Wunsch der Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles nach der Sommerpause in drei etwa gleich große wechselnde Gruppen aufgeteilt werden, die sich mit den unterschiedlichen Aufgaben abwechseln sollen. So heißt es in dem Fraktionspapier: die erste Gruppe soll Dienst im Plenum haben, die zweite auf Rufbereitschaft sein und innerhalb von 15 Minuten das Plenum erreichen können, die dritte Gruppe muss nur bei besonderen Anlässen ins Plenum kommen. Falls Fraktionsmitglieder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, müssen sie für Ersatz sorgen.

Warum fällt die Präsenz so spärlich aus?

Immer wieder erweist sich die Anwesenheit bei Bundestagsdebatten als spärlich. Die AfD hat wiederholt Fotos von leeren Plenumsreihen ins Netz gestellt. Doch gelten die Plenarsitzungen, die Donnerstag und Freitag stattfinden, nicht als der eigentliche Ort der parlamentarischen Arbeit, denn eine Sitzung heißt ja Reden und Zuhören. In den Plenardebatten werden zunächst Entwürfe von Gesetzesvorlagen diskutiert, bevor sie zur Abstimmung kommen. An diesen Debatten nehmen deshalb oft nur die Fachexperten der Parteien für die jeweiligen Politikfelder teil.



Die eigentlichen Entscheidungen, über die abgestimmt wird, entstehen zuvor in monatelanger Arbeit in Ausschüssen, Fraktionen, Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen.

Kernzeiten sorgen für Präsenz

Wichtige Entscheidungen fallen hingegen in eine sogenannte Kernzeit in der laut Bundestags-Geschäftsordnung parallel keine Ausschuss- und Gremiensitzungen stattfinden dürfen, so dass alle Abgeordneten die Möglichkeit haben, ins Plenum zu kommen. Bei einer Regierungserklärung, bei Sitzungen mit Debatten zu bedeutenden Gesetzentwürfen, bei den alljäjhrlichen Haushaltsberatungen, bei Aktuellen Stunden zu brisanten Fragen ist das Plenum nahezu vollständig besetzt.

Ähnliche Pläne in der CDU?