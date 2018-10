Magdalena Preißler ist 22 Jahre alt und studiert an der Universität Leipzig im siebten Semester Gymnasiallehramt mit den Fächern Musik und Englisch. Eine Lehramtsausbildung nach Alter statt Schulform kann sie sich – zumindest teilweise – gut vorstellen: "Ich glaube, wenn man – sagen wir mal die ersten drei Jahre – alle gleich ausbildet und dann die Spezialisierung vornimmt, wäre das besser. Was Oberschule und Gymnasiallehramt betrifft: Ich finde, das kann man fast gemeinsam ausbilden." Preißler habe persönlich auch schon in beiden Schulformen unterrichtet und für sie sei es kein großer Unterschied gewesen.

Die Studentin hat sich trotzdem für das Gymnasium entschieden, obwohl sie sich auch vorstellen könnte, an einer Oberschule zu unterrichten. Der Wechsel vom Gymnasium an eine andere Schulform sei leichter als andersherum.

GEW für neue Lehrerausbildung

Ursula-Marlen Kruse, Vorsitzende der sächsischen Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, weiß außerdem, dass es für Gymnasiallehrer leichter ist, ihr Studium in einem anderen Bundesland anerkannt zu bekommen. Für Kruse ein Grund mehr, im Lehramt nach Altersstufen statt nach Schulform auszubilden.

GEW-Landesvorsitzende Ursula-Marlen Kruse Bildrechte: dpa Es ist ein bisschen unsinnig, jemanden für ein bestimmtes Lehramt auszubilden und ihn dann in einer anderen Schulart einzusetzen. Ursula-Marlen Kruse Vorsitzende der sächsischen Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft

Bildungsminister kritisiert "Einheitslehrer"

In Sachsen sind im Moment zirka zehn Prozent der Lehrkräfte schulartfremd eingesetzt. Man sei deshalb schon flexibel genug, findet der sächsische Bildungsminister Christian Piwarz. Den Vorschlag seines linken Amtskollegen aus Thüringen kann der CDU-Politiker deshalb ganz und gar nicht nachvollziehen.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Bildrechte: dpa "Ich empfinde das so, dass es hier um die Einführung des Einheitslehrers für die Einheitsschule geht. Da werden wir im Freistaat Sachsen ganz bestimmt nicht mitmachen. Wir haben mit unserem gegliederten Schulsystem gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht. Übrigens auch das in Thüringen." Insofern wundere es ihn, dass Helmut Holter offensichtlich die Axt an den Erfolg des Bildungssystems legen wolle – mit Einheitsschulen und Einheitslehrern werde es auf keinen Fall besser sein.

Noch keine Einigung von GEW und Bildungsminister Piwarz

Ursula-Marlen Kruse von der sächsischen Bildungsgewerkschaft kennt diese Haltung und ist trotzdem überzeugt: Die Diskussion um das Lehramtsstudium nach Altersstufen wird in Sachsen weitergehen. Auch wenn der Effekt einer Umstellung nicht unmittelbar, sondern frühestens in zehn Jahren wirken würde.

Bis dahin wünscht sie sich, dass zumindest die Regeln für das Referendariat gelockert werden, denn Studierende wie Magdalena Preißler müssen ihr Referendariat zwangsläufig am gewählten Schulzweig machen: "Wenn diese jungen Leute sich entscheiden, an die Oberschule zu gehen, dann müssen sie trotzdem erstmal ein Referendariat am Gymnasium machen, um sozusagen ein bisschen fehlausgebildet an die Oberschule zu gehen. Da wäre der erste Schritt – und da kann der Freistaat Sachsen ja selber bestimmen – das Referendariat ein bisschen anzupassen an die Gegebenheiten."