Auch gebe es keine belastbaren Zahlen darüber, wie viele Pädagoginnen und Pädagogen landesweit zur sogenannten Corona-Risikogruppe gehören. "Aus Stichproben und Einzelrückmeldungen ergibt sich nach bisherigen Erfahrungen für Thüringen das Bild, dass es zwar eine theoretisch hohe Zahl an Lehrkräften mit Risikomerkmalen gibt, von diesen aber wiederum ein sehr großer und weit überwiegender Teil freiwillig Präsenzunterricht erteilt", so die Sprecherin weiter.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Sachsen. Allerdings gab es im Freistaat bereits eine Erhebung in den Grundschulen – jedoch vor den Sommerferien. Demnach haben sich von rund 8.700 Lehrkräften 267 Personen mit einem Attest von der Pflicht des Präsenzunterrichts befreien lassen, wie ein Sprecher des Kultusministeriums dem MDR mitteilte. Das seien rund drei Prozent der Lehrinnen und Lehrer an Grundschulen. "Wir werden in der letzten Ferienwoche weitere Abfragen dazu starten, denn spätestens dann müssten die Atteste der Lehrer vorliegen."