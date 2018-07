Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat die Hans-Böckler-Stiftung auf große regionale Unterschiede bei der tariflichen Vergütung von Lehrlingen hingewiesen. Demnach erhalten Azubis im Osten Deutschlands teils deutlich weniger Geld als Lehrlinge der gleichen Branche im Westen.

Den Angaben zufolge müssen sich beispielsweise Auszubildende in thüringischen Kfz-Werkstätten im ersten Lehrjahr mit 610 Euro begnügen. In Baden-Württemberg liegt der Tarifsatz dagegen bei 819 Euro. In Brandenburg gibt es im dritten Lehrjahr nur 660 Euro, 300 Euro weniger als in Baden-Württemberg, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Stiftung mitteilte.

Große Unterschiede am Bau und im Einzelhandel

Azubis im Bauhauptgewerbe bekommen im dritten Lehrjahr im Westen 1.475 Euro, im Osten nur 1.190 Euro. Bei Hotels und Gaststätten liegt der Tiefstwert in Sachsen-Anhalt bei 750 Euro, der Spitzenwert in Hessen bei 1.000 Euro. Im Einzelhandel sind es 810 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und 1.020 Euro in Hamburg.

Ein erhebliches West-Ost-Gefälle gibt es demnach in der Hotel- und Gaststättenbranche, bei Fleischern, Maurern und Betonbauern, Bürofachkräften, in der Forstwirtschaft oder etwa bei Buchhändlern. In vielen anderen Branchen sind hingegen die Differenzen gering oder die Vergütung ist angeglichen.

Metallbranche zahlt am besten

Im Branchenvergleich schneiden Auszubildende in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit am besten ab, mit bereits mehr als 1.000 Euro im ersten Lehrjahr. Das absolut höchste Lehrlingsgehalt gibt im vierten Lehrjahr im westdeutschen Bauhauptgewerbe mit 1.580 Euro.

WSI fordert Azubi-Mindestlohn

Die Tarifbindung richtet sich auch nach der Betriebsgröße, deshalb zahlen kleinere Betriebe unter Umständen weniger Gehalt. Viele Betriebe unterliegen gar nicht dem Tarifvertrag. Laut Rechtsprechung darf jedoch auch dann die Vergütung nicht mehr als ein Fünftel unter den örtlichen Tarifen liegen.