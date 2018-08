Christina Schwanitz sieht eigentlich sehr glücklich aus. Die deutsche Kugelstoßerin hat ihre Bronzemedaille umhängen, als sie im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast ist. Doch bei aller Freude über den Erfolg stößt Schwanitz immer noch eine Sache auf: "Warum war Frau Merkel nicht da? Nach Rio de Janeiro kann sie fliegen, zum Fußball geht es. Und jetzt, wo EM im eigenen Land ist, und das ist ja nicht erst seit gestern bekannt, ist sie nicht da. Das finde ich schade. Da sieht man dann auch die Wertschätzung."

Sportler hätten sich Gruß ins Stadion gewünscht

Während Berlin feiert, das Olympia-Stadion meist brechend voll ist, die deutschen Leichtathleten mehr Medaillen erringen als gedacht, fehlen Kanzlerin oder Sportminister, kritisiert auch Zehnkampf-Europameister Arthur Abele. Urlaub müsse sein, aber "Man kann trotzdem einen kleinen Abstecher machen oder einen kleinen Gruß ins Stadion schicken."

Am Tag nach dem Event will Merkels Sprecher Steffen Seibert das so nicht auf der Bundesregierung sitzen lassen. Erstmal gibt es Lob für Sportler und Veranstalter: "Das war eine großartige, fröhliche und auch aus sportlicher Sicht für die deutsche Mannschaft eine hocherfreuliche Leichtathletik Europameisterschaft."

Merkel verfolgt verschiedene Sportarten

Aber warum war Merkel dann nicht da? Okay, sie war erst im Urlaub und dann gab es diese Dienstreise nach Spanien. Ist die Kanzlerin vielleicht ein Sportmuffel? Von wegen, meint Seibert: "Sie verfolgt und begeistert sich für ganz verschiedene Sportarten. Ganz unabhängig davon, ob sie bei Wettkämpfen im Stadion ist oder nicht."

Merkel war beim DeutschenTurnfest letzten Sommer in Berlin. Sie hat sich laut Seibert auch für die Handball-EM 2024 in Deutschland eingesetzt und auch schon Leichtathleten im Leistungszentrum in der Nähe von Berlin besucht. Aber eben nicht die EM in Berlin.

Sportminister Seehofer im Urlaub

Zieht am Ende Fussball also doch mehr für die Kanzlerin? Seibert: "Der Fussball ist der Kanzlerin wichtig. Da ist sie genau wie viele Millionen von Deutschen. Aber als Sportfan interessiert sie sich auch für ganz andere Disziplinen und sie weiß sehr genau, dass auch in Disziplinen, in denen die Gewinner nicht Millionen-Gagen bekommen, ganz Bewundernswertes geleistet wird."