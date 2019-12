Die rund 750.000 Beschäftigten der Leiharbeitsbranche in Deutschland bekommen mehr Geld und mehr Urlaubstage. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund am Mittwoch mitteilte, wurden für die Branche neue Tarifverträge vereinbart. Sie sehen vor, die Tariflöhne in Ost und West ab April 2021 vollständig anzugleichen.

Den DGB-Angaben zufolge steigen die Gehälter in den kommenden drei Jahren jährlich zwischen 1,9 und 4,1 Prozent: So liegt die Entgeltsteigerung im kommenden Jahr zunächst bei 1,9 Prozent im Westen und 3,0 Prozent im Osten. Zum 1. Oktober 2020 gibt es laut DGB in Ostdeutschland eine weitere Erhöhung um 2,2 Prozent. Ab April 2021 steigen die Löhne im Westen um weitere 3,0 und im Osten um durchschnittlich 7,1 Prozent. Damit gleichen sich die Ost-Löhne in der Zeitarbeit endgültig an die Westlöhne an. Ab April 2022 steigt der Tariflohn deutschlandweit noch einmal um 4,1 Prozent.