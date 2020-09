Zwei Tage ist Leipzig-Connewitz ein Thema in der Tagesschau, dazu Aufmacher überregionaler Zeitungen. Die Bilder von den Ausschreitungen am Wochenende wirken dramatisch: Zerstörte Scheiben, brennende Barrikaden, Hubschrauber über der Stadt. Bekommt die Polizei das Problem nicht in den Griff? Dazu sagt Sachsens Innenminister Roland Wöller im Morgenmagazin von ARD und ZDF: