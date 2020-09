Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Fight for your Future LE" – und zwar schon Tage bevor die Polizei die Luwi 71 räumte. Fight for your Future – Kämpfe für deine Zukunft. Wer steckt dahinter? Der Internetauftritt findet sich auf noblogs.com, einer internationalen Plattform mit der Selbstbeschreibung:

Radikale Menschen verbinden. Nicht kommerziell, antifaschistisch, anti-sexistisch. noblogs.com

mit Video Bildrechte: dpa Krawallnächte in Leipzig Politiker verurteilen Gewalt Politiker verurteilen Gewalt in Leipzig-Connewitz mehr Rund zwei Dutzend Vermummte begrüßen die Besucher auf der Fight-for-your-Future-Seite. Der Infektionsschutz scheint weniger der Grund zu sein. Die meisten verdecken mehr als Mund und Nase. Gemeinsam halten sie ein Banner mit der Aufschrift "Fight for Future", flankiert von Sternen, ein anarchistisches Symbol. In linken und linksextremen Kreisen taucht es immer wieder auf. In dem Demoaufruf auf der Seite für den vergangenen Samstag heißt es:

Wenn also Baustellen angegriffen werden, neue Häuser mit Farbe beschmiert werden, dann sehen wir darin nicht das Werk von gelangweilten Chaot*innen, sondern ein letztes verzweifeltes Aufbäumen all derjenigen, die sich nicht kampflos aus ihrem Kiez verdrängen lassen wollen. Fight for your Future LE

Wer namentlich für den Auftritt verantwortlich ist, steht nicht auf der Internetseite. Auch in einem Interview mit dem freien Leipziger Sender Radio Blau treten zwei Vertreter der Initiative nur anonym auf. Warum sie die Demo "Kämpfe verbinden" angemeldet haben, erklärt einer von ihnen so:

Unser Anliegen ist es – wie der Titel schon sagt – verschiedene linke Kämpfe miteinander zu verbinden und auf einer Demo präsent zu haben. Zum Beispiel das Thema solidarische Nachbarschaft und auch das Thema Feminismus. Anonym

"Soziale Kampfbaustelle"

Auch die Linke-Politikerin Nagel teilte eine Werbung für die "Kampfbaustelle". Bildrechte: dpa Schon länger geplant war die dreitägige Veranstaltung "Soziale Kampfbaustelle" am vergangenen Wochenende in Connewitz. Organisator war in diesem Fall die Antifa. Die Demo "Kämpfe verbinden" wird als Teil des Programms genannt. Werbung für die "Soziale Kampfbaustelle" und die Demo gab es auch auf der Internetseite de.indymedia, die Schwesterseite der verbotenen Indymedia.Linksunten.

Auch Nagel teilte die Werbung

Auch Köpfe der linken Szene teilten die Werbung für die Veranstaltung. So wie die linke Landtagsabgeordnete aus Connewitz, Jule Nagel. Zum Beispiel in diesem Tweet:

Was geht in Connewitz ab? Zum Beispiel die Soziale Kampfbaustelle Connewitz mit drei Tagen Programm und Verständigung. Gewalt steht nicht auf dem Plan, andererseits hat #Luwi71 gerade gezeigt, dass selbst höchste Gesprächsbereitschaft nicht hilft, wenn andere Gewalt bevorzugen. Jule Nagel Die Linke

Mit den anderen dürfte in diesem Fall die Polizei gemeint sein. Rechtfertigt Nagel damit implizit Gegengewalt? Als wirklich hilfreich empfindet die Politikerin Gewalt offenbar auch nicht. So twittert sie am Sonnabend: