Van Laak: "1. Mai nicht mehr zeitgemäß" Bildrechte: Privat/Dirk van Laak

Seinen Ursprungswert hat der 1. Mai nach Ansicht von van Laak längst verloren. "Denn als staatlicher Gedenktag, dem ja eigentlich auch was Anti-Staatliches, was Anarchisches, was Klassenkämpferisches anhaftet, hat er sich eigentlich überlebt."



Van Laak schlug stattdessen den 9. November als Feier- und Gedenktag vor. Der Fall der Berliner Mauer, die Reichspogromnacht, der Hitlerputsch und die Novemberrevolution hätten die deutsche Geschichte geprägt und regten mehr Diskussionen an als der erste Mai.