SPD-Parteivorsitz Leipziger Allerdissen tritt gegen Nahles an

Rolf Allerdissen will sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzen. Bildrechte: Rolf Allerdissen

Man habe ihn zur Kandidatur ermutigt, sagte Allerdissen. Das sei keine Kneipenidee. Er sei noch geerdet und damit näher an den Menschen: "In mir schlägt noch das sozialdemokratische Herz."



Schon lange kritisiere er die Bundestagsfraktionschefin Nahles aus Sicht des inklusionspolitischen Aktivisten. Oft seien Dinge von Nahles dargestellt worden, "als ob wir uns was zu wünschen hätten, wie zu Weihnachten". Die Rechte von Menschen mit Behinderung würden mit Füßen getreten – durch Gesetze, die Nahles mit verantworte. Sie sei viel zu weit von dem entfernt, was auf der Straße passiere.