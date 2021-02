Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen ist unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen möglich. Verschiedene wissenschaftliche Fachgesellschaften und Vertreter aus dem Schulbereich haben dazu eine Handlungsempfehlung vorgelegt. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte die Leitlinien zur Prävention und Kontrolle von Corona-Übertragungen in Schulen am Montag vor.

Bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht sollen zuerst Grundschüler dran sein. Empfohlen wird demnach je nach Infektionsgeschehen die Bildung sogenannter Kohorten an Schulen, also die Einteilung von Schülern in feste Gruppen und eine Trennung, etwa jahrgangs- oder klassenweise. Bei höheren Ansteckungszahlen wird Klassenteilung und Wechselunterricht empfohlen.