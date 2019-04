Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert mehr Anstrengungen zur Senkung der Schadstoffwerte in der Luft. Dabei sollte der Schwerpunkt mehr auf Treibhausgase wie CO2 sowie Feinstaub als auf Stickstoffoxiden liegen.

Von kurzfristigen oder kleinräumigen Maßnahmen wie Fahrverboten sei keine wesentliche Entlastung zu erwarten. Stattdessen empfiehlt die Akademie eine bundesweite ressortübergreifende Strategie zur Luftreinhaltung sowie eine nachhaltige Verkehrswende. Dazu legte die Leopoldina am Dienstag ihre Stellungnahme "Saubere Luft ‒ Stickstoffoxide und Feinstaub in der Atemluft: Grundlagen und Empfehlungen" vor.

In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fortschritte bei der Luftreinhaltung erzielt habe. Basis sei eine EU-Richtlinie von 2008. Dabei gebe es in Deutschland bei Stickstoffoxiden wegen des strengen Grenzwerts relativ viele Überschreitungen, beim weniger strengen Grenzwert für Feinstaub hingegen kaum.