Kurz-Porträt Hans Modrow Modrow war seit 1957 Abgeordneter in der DDR-Volkskammer und von 1967 bis 1989 Mitglied des Zentralkomitees der SED. Er arbeitete als Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden. In der Wendezeit wurde er zletzter DDR-Ministerpräsident mit SED-Parteibuch. Im Gegensatz zu anderen Spitzenfunktionären genoss er das Vertrauen vieler Bürger. Unter seiner Führung gelang eine Zusammenarbeit verschiedener Parteien und Oppositionsgruppen am Runden Tisch. Modrow hatte damit Anteil am friedlichen Sturz der SED-Diktatur.



Das kurz vor der Wiedervereinigung erlassene sogenannte Modrow-Gesetz ermöglichte vielen DDR-Bürgern, relativ günstig Grundstücke zu erwerben, auf denen ihre Häuser standen. Nach der Wende war Modrow vier Jahre Bundestagsabgeordneter und Vertreter im Europaparlament. Später war er Ehrenvorsitzender der PDS. Er ist Vorsitzender des Ältestenrates der Partei Die Linke.