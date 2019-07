Um was für ein Schiff es sich konkret handelt und wo es gerade vorbereitet wird, wollte der Verein nicht sagen. "Wir müssten damit rechnen, dass uns die Behörden vor Ort behindern", erklärte Steiert.

Die Arbeiten am bordeigenen Krankenhaus seien aber abgeschlossen, es müssten nur noch kleine Ausstattungsarbeiten ausgeführt werden. Das Schiff sei etwas kleiner als die "Lifeline", könne aber bis zu 100 Menschen aufnehmen. Das bisherige Schiff der Dresdner Seenotretter liegt noch immer auf Malta fest. Das Schiff gilt weiter als beschlagnahmt.

Unterdessen verhandelt der Dresdner Verein auf internationaler und nationaler Ebene über Vereinbarungen zu sogenannten Kontingent-Lösungen. Ziel sei es, unter anderem mit Malta, Luxemburg und Deutschland schon vor Beginn der nächsten Mission feste Vereinbarungen zur Aufnahme von Geretteten zu finden. Dazu führte der "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch am Dienstag Gespräche im Auswärtigen Amt.

Momentan mangele es nicht an der Aufnahmebereitschaft einzelner Länder, wie zum Beispiel Deutschland. "Im Auswärtigen Amt sieht man das Problem eher bei der Suche nach offenen Häfen. Also sichere Orte, in denen wir mit den Geretteten anlanden können. Wenn Länder wie Italien oder Malta trotz internationaler Rechte die Häfen für Seenotrettungsschiffe schließen, dann ist das unhaltbar."