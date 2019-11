Fraktionsspitze der Linken Ali folgt auf Wagenknecht

Hauptinhalt

Amira Mohamed Ali ist Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht an der Spitze der Bundestagsfraktion der Linken. Die Abgeordneten wählten sie am Dienstagnachmittag in das Amt und bestätigten zugleich den bisherigen Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch in seiner Funktion.