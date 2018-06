Linkspartei Kampfkandidatur um Bundesgeschäftsführung

Hauptinhalt

Beim Bundesparteitag der Linken am kommenden Wochenende wird es eine Kampfkandidatur um das Amt des Bundesgeschäftsführers geben. Der Thüringer Frank Tempel kündigte am Montag an, gegen den Wunschkandidaten der Parteichefs, Jörg Schindler, anzutreten.