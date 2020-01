Die Parteichefs der Linken, Bernd Riexinger und Katja Kipping, führten den Trauerzug an.

Die Parteichefs der Linken, Bernd Riexinger und Katja Kipping, führten den Trauerzug an. Bildrechte: dpa

Ermordung vor 101 Jahre Linke gedenkt Luxemburg und Liebknecht

In Berlin hat die Linke an den 101. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Zur Kranzniederlegung an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde versammelten sich nach Angaben der Partei rund 600 Menschen. Ein Partei-Sprecher sagte, die Themen von Luxemburg und Liebknecht seien heute aktueller denn je.