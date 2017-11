Im Machtkampf der Linkspartei hat Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn seinen Rücktritt erklärt. Der Politiker aus Sachsen-Anhalt teilte seinen Entschluss am Freitag in Berlin in einem Brief mit. Darin schreibt Höhn, er lege seine Ämter als Bundesgeschäftsführer und Bundeswahlkampfleiter mit Ablauf des heutigen Tages nieder.