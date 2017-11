Nach Höhn-Rücktritt Großes Bedauern und der Blick nach vorne

Solche Einigkeit gibt es nur sehr selten bei der Linken - wie beim Rücktritt von Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn. Bedauern von allen Seiten.

Auf zwei Seiten hatte Matthias Höhn seinen Rückzug erklärt - ein Schreiben, dass keine Silbe Dank an die beiden Parteichefs Riexinger und Kipping enthält. Dafür aber den Vorwurf mangelnder Unterstützung - seine Ideen zur Wahlstrategie seien nicht aufgegriffen, stattdessen andere Kämpfe ausgetragen worden, in denen seiner persönlichen Integrität und Autorität Schaden zugefügt werden sollte.

Partei ist gespalten

Höhn wirft der Parteispitze mangelnde Unterstützung vor. Bildrechte: Matthias Höhn Der Höhn-Rücktritt ist vorerst letzter Höhepunkt eines Machtkampfs zwischen Parteispitze und den beiden Chefs der Bundestagsfraktion Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.



Parteichefin Katja Kipping dazu: "Die Außenwirkung der Linken hätte in den letzten Wochen deutlich besser sein müssen, ich will mal so sagen, unter uns ist eine Debatte aufgebrochen, die auch in der Gesellschaft geführt wird, nämlich was tun angesichts einer so starken Rechtsverschiebung in der Gesellschaft. Und diese Debatte kann man kontrovers und destruktiv führen oder man kann sie nach vorne gerichtet führen."

Lafontaine: Linke muss sich um sozial Schwächere kümmern

Kontrovers - das zielt Richtung Saarland und Oskar Lafontaine, der seinerseits die beiden Parteichefs deutlich kritisiert hat. Einerseits hält Lafontaine, ebenso wie Ehefrau Sahra Wagenknecht, die von der Parteispitze vertretene Idee bedingungslos offener Grenzen für alle für falsch.

Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht - auch ihr Verhältnis zur Parteispitze Kipping und Riexinger gilt als schwierig. Bildrechte: dpa Außerdem - und über dieses Grundproblem herrscht nach der Bundestagswahl weitgehend Einigkeit in der Partei - hat die Linke zwar bei jungen, hippen Metropolenbewohnern insbesondere im Westen zulegen können, aber deutlich verloren bei Arbeitern, Arbeitslosen, prekär Beschäftigten, insbesondere im Osten.



Oskar Lafontaine bei MDR AKTUELL: "Das ist so ohne Weiteres nicht zu lösen. Aber wir können es nicht so lösen wie ein Unternehmen, das sagt wir haben jetzt neue Kunden gewonnen, also konzentrieren wir uns auf das Angebot für diese Kunden. Nein! Die Linke ist gegründet worden, um die sozial Schwächeren in der Gesellschaft zu vertreten, also Arbeitslose und prekär Beschäftigte, und diese Linie können wir nicht aufgeben."

Parteispitze mit schnellem Nachfolger

Mit einiger Energie versuchten die Parteichefs Kipping und Riexinger nach dem Rücktritt, einen Verdacht zu zerstreuen: Dass sie Matthias Höhn aus dem Amt gedrängt hätten, um einen anderen, ihnen genehmeren Kandidaten zu installieren.

Schließlich schreibt der Ex-Bundesgeschäftsführer in seinem Abschiedsbrief auch, eine "Rolle als reformpolitischer Ausgleich in der Führung sei ihm nicht zugestanden worden". Parteichefin Kipping widerspricht: "Nachdem wir von ihm wussten, dass seine Entscheidung unwiderruflich feststeht, haben wir natürlich gesagt, die Handlungsfähigkeit der Partei ist in Zeiten wie diesen wirklich geboten. Und sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit Harald Wolf jemanden für die kommissarische Übernahme der Bundesgeschäftsführung zu gewinnen, der Brückenbauer der Partei ist und der klar einen Reformerhintergrund hat."

"Wolf tritt in große Fußstapfen"

Der frühere Berliner Wirtschaftssenator Wolf war die erste Wahl der Parteichefs, andere gestreute Nachfolgernamen waren offenbar frei erfunden. Jan Korte, Vertreter des Reformerlagers und neuer parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion sagt zum Personalvorschlag der Parteichefs: "Ich kenne Harald Wolf aus vielen Jahren der Zusammenarbeit, ein guter Mann, aber Matthias Höhn hinterlässt natürlich riesige Fußstapfen, die man wirklich erstmal ausfüllen muss."

Höhn selbst wurde im September in den Bundestag gewählt - weshalb die Reaktion von Fraktionschef Dietmar Bartsch zweigeteilt ausfiel: "Ich bedauere seinen Rücktritt und wünsche mir, dass er ein sehr aktives, neues Mitglied meiner Fraktion werden wird – da bin ich sehr sehr zuversichtlich."

Aufhören und nach vorne blicken

Katja Kipping will nach vorne blicken. Bildrechte: dpa Obwohl die Linke eigentlich ihre neue Rolle als Oppositionspartei unter erschwerten Bedingungen suchen muss, weil ihr viel mediale Aufmerksamkeit von der AfD entzogen wird, hat sie in dieser Woche wieder das altbekannte Stück "Streit in den eigenen Reihen" aufgeführt. Was das einfache Mitglied darüber denkt, ist Parteichefin Katja Kipping klar: "Na die Parteibasis sagt natürlich, wir verstehen nicht, was da abgeht, hört auf damit, richtet den Blick nach vorne. Und diesen Auftrag nehme ich gerne an."

Harald Wolf wird als neuer Bundesgeschäftsführer vorerst nur kommissarisch im Amt sein, denn den neuen Bundesgeschäftsführer muss ein Parteitag wählen - es dürfte wieder einer der turbulenten, höchst kontroversen Parteitage werden, nächsten Sommer in Leipzig.