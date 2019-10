Entscheidend sei, dass Regierungschef Bodo Ramelow seine Politik für mehr sozialen Zusammenhalt fortsetzen könne, sagte Wagenknecht den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In welcher Konstellation das am besten möglich sei, müsse in Thüringen ausgelotet und entschieden werden. Bartsch sagte dem Bayerischen Rundfunk, er wünsche sich mit Sicherheit keine Zusammenarbeit mit der Union: "Aber wir haben da von der Bundesebene nicht reinzureden."