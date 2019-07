Höhn erklärte, der Osten brauche öffentliche Investitionen und keine Steuersenkungen. Letztere wären der falsche Weg. Kein Unternehmen werde seinen Sitz wegen einer geringeren Unternehmenssteuer in die Lausitz verlagern. Da müsse eine ganze Menge mehr passieren. Nötig seien Investitionen in Menschen und Strukturen. Als Beispiele nannte Höhn Investitionen in die Wissenschaft und die Verlagerung von Bundesbehörden in den Osten. Das Geld dafür sei vorhanden. Und diese Wissenschafts- und Forschungskerne seien nötig, um Wirtschaftsförderung zu betreiben.