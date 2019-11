Studien belegen schon seit Längerem, dass Einsamkeit im hohen Alter zunimmt. Auch negative Gesundheitsfolgen sind belegt. So führt Einsamkeit in vielen Fällen zu erhöhtem Blutdruck und steigert damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch psychische Erkrankungen und Demenz sollen durch Einsamkeit und soziale Isolation begünstigt werden.



Die Bundesregierung erklärte in ihrer Antwort, sie prüfe, inwieweit bisherige Strategien und Konzepte ausreichten, um Einsamkeit zu bekämpfen.