Hoch umstrittene Frage

Bundestags-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali warnte allerdings davor, für eine etwaige Regierungsbeteiligung die eigenen Grundsätze über Bord zu werfen. In der Linken ist das Thema einer Regierungsbeteiligung hoch umstritten, weil die Partei in einer Koalition im Bund in wesentlichen Politikbereichen zu Kompromissen gezwungen wäre, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Linke ist beispielsweise gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und für eine Abschaffung von Geheimdiensten.

Riexinger bekräftigt Ablehnung von Auslandseinsätzen

Riexinger: "Werden uns an keiner Regierung beteiligen, die Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt." Bildrechte: dpa Der scheidende Linken-Chef Riexinger bekräftigte denn auch in seiner Abschiedrede abermals die Ablehnung seiner Partei zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. "Wir werden uns an keiner Regierung beteiligen, die Kriege führt und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt", betonte er. Zugleich erneuerte Riexinger seine Forderung nach einer Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Krisenkosten. Es sollten diejenigen die Kosten der Krise bezahlen, die sich in den letzten Jahrzehnten und sogar noch während der Pandemie bereichert hätten.

Neue Linken-Doppelspitze wird rein weiblich